За участие в митинге оштрафовали еще троих екатеринбуржцев

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017
В среду, 29 марта, Верх-Исетский суд вынес решения еще по трем административным делам, которые завели на участников несанкционированного митинга, состоявшегося в Екатеринбурге в минувшее воскресенье. Как и восьмерых екатеринбуржцев, задержанных на площади Труда, каждого из троих парней, стоявших с плакатами у Ельцин Центра, признали виновными в нарушении установленного порядка проведения митинга.
Максима Торохтия, Дмитрия Пороха и Илью Коробкова также оштрафовали на 10 тысяч рублей.
– Хотя они говорили, что участвовали не в митинге, а в одиночных пикетах, согласование которых не требуется, – прокомментировала корреспонденту НАШЕЙ адвокат задержанных Елена Макарова.
Кроме того, прибывшие на заседание сотрудники полиции зачем-то снова принесли в суд протокол, составленный на 17-летнюю девушку, которую задержали у Ельцин Центра вместе с молодыми людьми.
– Я уже говорила, что это дело не будет рассматриваться в суде, и его вернули в полицию еще позавчера, – пояснила юрист. – Но сотрудники полиции меня, видимо, не поняли, и снова принесли в суд этот материал. Но суд, естественно, не стал его рассматривать, а передал в комиссию по делам несовершеннолетних.
Здесь стоит пояснить, что административные дела, составленные в отношении несовершеннолетних, не рассматриваются в судебном порядке.
Добавим, что защитники оштрафованных екатеринбуржцев уже уточняли НАШЕЙ, что они собираются обжаловать решения райсуда.
- Напомним, что прошедшие по всей стране антикоррупционные митинги были инициированы Алексеем Навальным, который решил вывести людей на улицы, не дождавшись реакции властей на фильм-расследование «Он вам не Димон».
- Как утверждают авторы фильма, премьер-министр страны Дмитрий Медведев якобы незаконно владеет собственностью, которая оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.
- В большинстве городов, где были поданы заявки на проведение митингов 26 марта, власти ответили отказом. Но люди все равно вышли на улицы.
- В мероприятии, которое состоялось в столице Урала, приняли участие около тысячи человек. Задержали же всего 12 человек.