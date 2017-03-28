За участие в митинге оштрафовали еще троих екатеринбуржцев

Протокол, составленный на задержанную вместе с ними 17-летнюю девушку передали в отдел полиции по делам несовершеннолетних.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

В среду, 29 марта, Верх-Исетский суд вынес решения еще по трем административным делам, которые завели на участников несанкционированного митинга, состоявшегося в Екатеринбурге в минувшее воскресенье. Как и восьмерых екатеринбуржцев, задержанных на площади Труда, каждого из троих парней, стоявших с плакатами у Ельцин Центра, признали виновными в нарушении установленного порядка проведения митинга.

Максима Торохтия, Дмитрия Пороха и Илью Коробкова также оштрафовали на 10 тысяч рублей.

– Хотя они говорили, что участвовали не в митинге, а в одиночных пикетах, согласование которых не требуется, – прокомментировала корреспонденту НАШЕЙ адвокат задержанных Елена Макарова.

Кроме того, прибывшие на заседание сотрудники полиции зачем-то снова принесли в суд протокол, составленный на 17-летнюю девушку, которую задержали у Ельцин Центра вместе с молодыми людьми.

– Я уже говорила, что это дело не будет рассматриваться в суде, и его вернули в полицию еще позавчера, – пояснила юрист. – Но сотрудники полиции меня, видимо, не поняли, и снова принесли в суд этот материал. Но суд, естественно, не стал его рассматривать, а передал в комиссию по делам несовершеннолетних.

Здесь стоит пояснить, что административные дела, составленные в отношении несовершеннолетних, не рассматриваются в судебном порядке.

Добавим, что защитники оштрафованных екатеринбуржцев уже уточняли НАШЕЙ, что они собираются обжаловать решения райсуда.