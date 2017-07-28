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Этой ночью в Екатеринбурге ограбили «Евросеть»

Этой ночью в Екатеринбурге ограбили "Евросеть"
16+
Фото: Google maps
Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.07.2017

Сегодня ночью, 29 июля, в Екатеринбурге ограбили салон связи «Евросеть» на перекрестке улиц Декабристов-Белинского. В помещении работала сигнализация, после чего на место приехал ЧОП, но к тому времени преступники уже скрылись.

– Сообщение в полицию поступило в 4 утра. По предварительной информации, грабители проникли в салон связи разбив окно. Добычей злоумышленников стали мобильные устройства на сумму более 100 тысяч рублей, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

  • Сейчас полиция просматривает камеры видеонаблюдения. На причастность к ограблению проверят ранее судимых местных жителей и тех, кто недавно вышел на свободу.
  • Дело находится на личном контроле руководства областного МВД.

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Олег Галимов, 29.07.2017, 12:57
Тэги: Криминал, Новости дня, Новости
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Алекс29 июля 2017, 13:08
Евросеть видимо жестко карму себе испортили))
этим летом просто какое-то нашествие грабителей на их салоны...:-D
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Горожанин29 июля 2017, 13:30
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