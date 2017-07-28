Этой ночью в Екатеринбурге ограбили «Евросеть»

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.07.2017
Сегодня ночью, 29 июля, в Екатеринбурге ограбили салон связи «Евросеть» на перекрестке улиц Декабристов-Белинского. В помещении работала сигнализация, после чего на место приехал ЧОП, но к тому времени преступники уже скрылись.
– Сообщение в полицию поступило в 4 утра. По предварительной информации, грабители проникли в салон связи разбив окно. Добычей злоумышленников стали мобильные устройства на сумму более 100 тысяч рублей, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
- Сейчас полиция просматривает камеры видеонаблюдения. На причастность к ограблению проверят ранее судимых местных жителей и тех, кто недавно вышел на свободу.
- Дело находится на личном контроле руководства областного МВД.
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