Ночью на Ботанике сгорели две фуры и ВАЗ

Пожары были потушены за считанные минуты.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.07.2017
Ночью 29 июля в Екатеринбурге сгорели две фуры и «девятка». Сначала в 03.53 ночи на улице Саввы Белых загорелась легковушка. Пожар удалось потушить через 8 минут.
А уже в 04.25 на Гаршина загорелась Scania и HINO.
– В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава, – сообщает пресс-служба МЧС.
- Потушить фуры удалось за 16 минут.
- Добавим, что МЧС также выпустила свод правил для жителей Свердловской области, как безопасно провести жаркие выходные.
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