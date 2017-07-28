Ночью на Ботанике сгорели две фуры и ВАЗ

Пожары были потушены за считанные минуты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.07.2017

Ночью 29 июля в Екатеринбурге сгорели две фуры и «девятка». Сначала в 03.53 ночи на улице Саввы Белых загорелась легковушка. Пожар удалось потушить через 8 минут.

А уже в 04.25 на Гаршина загорелась Scania и HINO.

– В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава, – сообщает пресс-служба МЧС.

Потушить фуры удалось за 16 минут.

Добавим, что МЧС также выпустила свод правил для жителей Свердловской области, как безопасно провести жаркие выходные.

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