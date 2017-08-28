Администрация свердловского города заплатит 3 миллиона рублей за гибель ребенка, на которого рухнула стена котельной

Семилетний мальчик стал жертвой обрушения в 2014 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Мэрия Богдановича выплатит три миллиона рублей за гибель семилетнего ребенка, который погиб под обрушившейся стеной старой котельной, сообщает "Новый день"

Бетонная плита рухнула на мальчика, когда он вместе с друзьями играл у здания заброшенной котельной в селе Ильинском Богдановичского района. Трагедия произошла в 2014 году. Здание, которое находилось на балансе администрации, было заброшенным.

Адвокат матери ребенка рассказал, что следствие пыталось вывести из-под уголовной ответственности сотрудников администрации. Спустя сутки после трагедии глава поселка, бывший милиционер, нашел возле котельной молоток, которое следствие приобщило к делу. Следователи выдвинули версию, что ребенок сам разбил кирпичные стены котельной этим молотком.

Однако адвокату удалось добиться исключения этой версии. Тем не менее, чиновники избежали наказания, хотя виновником трагедии все же признали администрацию. Следствие подозревало в случившемся экс-директора совхоза, которому принадлежала котельная до банкротства, но задержать его не удалось, так как он умер за несколько лет до этой трагедии. Дело закрыли из-за отсутствия подозреваемых.