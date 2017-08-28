В центре Екатеринбурга банда избила телеоператора

Все произошло на улице Вайнера за "Гринвичем".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

В Екатеринбурге толпа хулиганов напала на оператора канала "Крик ТВ", который снимал кадры ночного города. Все произошло в ночь с 27 на 28 августа на улице Вайнера рядом с ТРЦ "Гринвич".

– Напротив школы № 10 орудовала банда спортивных парней. Они подходили и избивали людей. У нас они попросили купить им пиво. После отказа я получил удар в лицо, – рассказывает в эфире "Крик ТВ" оператор Евгений Русских.

После инцидента на место прибыл наряд полиции, после чего журналисты написали заявление. На кадрах с камер одного из магазинов на Вайнера отчетливо видно, как банда уходит.

По словам корреспондентов, наилучший обзор был на видеокамерах "Гринвича", но руководство ТЦ отказалось предоставить эти записи.

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