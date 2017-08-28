В Кировграде двое подростков жестоко избили жителя Березовского

Мужчине проломили череп.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017
Полиция Кировграда задержала двух 16-летних подростков, которые жестоко избили жителя Березовского.
Мужчину, на вид 18-25 лет, нашли на улице Декабристов 17 августа. Он был госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.
– Сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые. Ими оказались два несовершеннолетних, один состоит на учете, – сообщает МВД Свердловской области.
-
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
-
Данная статья предусматривает до 8 лет лишения свободы.