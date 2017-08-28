В Свердловской области суд вынес приговор учительнице за гибель шестилетнего ребенка

Педагог отпустила мальчика домой, но тот пошел купаться на реку и утонул.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Суд вынес приговор 39-летней учительнице из поселка Лобва, которую признали виновной в халатности, которая привела к гибели шестилетнего ребенка.

Днем 27 июня прошлого года педагог, будучи начальницей второй смены летнего оздоровительного лагеря, раньше времени отпустила домой детей, которые находились под ее присмотром. При этом учительница не связалась с родителями ребят и не предупредила их об этом.

В итоге шестилетний мальчик оказался предоставлен сам себе и отправился купаться на реку. Ребенок не умел хорошо плавать, и, оставшись без надзора, зашел в реку и утонул, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Суд признал педагога виновной в халастности, повлекшей смерть человека. Учительницу приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Ей также предстоит выплатить 100 тысяч рублей родственникам погибшего ребенка.

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