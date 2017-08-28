Наверх
В центре Екатеринбурга банда избила телеоператора
12:59, сегодня
В Свердловской области суд вынес приговор учительнице за гибель шестилетнего ребенка
13:07, сегодня
"Это будет одна из лучших стажировок!" Юлии Липницкой предложили стать спортивным журналистом
12:46, сегодня
В Екатеринбурге будут судить подозреваемого в убийстве сотрудницы "Россельхозбанка" Дарьи Тягуновой
12:15, сегодня
Как не потерять 120 000 рублей при использовании материнского капитала на покупку недвижимости?
Суд обязал залатать 19-сантиметровые ямы на дорогах Ревды и Дегтярска
12:14, сегодня
В Свердловской области полицейские накрыли гаражный наркопритон
11:45, сегодня
Покупай, торопись: треть акций КРК "Уралец" выставили на продажу за 260 миллионов
11:32, сегодня
Актеры сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" приехали в Екатеринбург на встречу с поклонниками сериала
Житель Красноуфимска не смог улететь в Турцию из-за долгов по алиментам
10:59, сегодня
Жители ВИЗа смогут поехать по новой трамвайной ветке уже 1 октября 2017 года
10:47, сегодня
В Свердловской области потратят 760 миллионов рублей на обеспечение безопасности детей на дорогах
10:36, сегодня1
Скидка на матрасы в Екатеринбурге от интернет-магазина Топ-матрас.ру
Жителей Екатеринбурга зовут на всероссийский субботник
09:59, сегодня
"Другой Оркестр" сыграет любимые песни Depeche Mode в Екатеринбурге
09:48, сегодня
В Кировграде двое подростков жестоко избили жителя Березовского
09:27, сегодня
Недопуск к общему имуществу повлияет на сроки завершения капитального ремонта
Свердловчанин стал виновником массового ДТП в Башкирии
09:06, сегодня
В России может появиться День отца
08:45, сегодня
Не давайте кошкам сырое мясо: ветеринары назвали 11 продуктов, опасных для здоровья домашних животных
08:40, сегодня1
Уралтрансбанк совместно с НСПК закончили проект по интеграции национальных платежных систем России и Армении
В Академическом построят медицинский кластер
08:20, сегодня
В октябре минимальная зарплата уральцев вырастет до 9 217 рублей
20:41, 28.08.20171
Обвиняемый во взятке Алексей Пьянков возглавил совет директоров "Облкоммунэнерго"
20:09, 28.08.2017
ВТБ24 улучшил условия обмена валюты для состоятельных клиентов
"Закрыть их обойдется примерно в 8 миллионов": в Екатеринбурге сделали карту "грязных" газонов
19:38, 28.08.20172
В Парковый, Пионерский и ЖБИ вернули горячую воду
18:50, 28.08.2017
Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру
18:46, 28.08.20171
В Сысерти на реке Исеть массово гибнет рыба
18:13, 28.08.2017
В Екатеринбурге пожарные проведут масштабные учения на домашней арене "Урала"
17:52, 28.08.2017
В Нижнем Тагиле слесаря-ремонтника насмерть придавило плитой: возбуждено уголовное дело
17:21, 28.08.2017
"Был неадекватен и не ориентировался": на вокзале в Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в наркоторговле
16:54, 28.08.2017
На ЕКАД автокран врезался в иномарку
16:31, 28.08.2017
"Водителям станет проще, но может быть всплеск ДТП": что изменится в Екатеринбурге с новыми правилами кругового движения
16:04, 28.08.2017
Проспект Ленина открыли для проезда раньше срока
15:58, 28.08.2017
В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала женщина
15:57, 28.08.2017
В Екатеринбурге возобновилось строительство проблемного ЖК "Кольцовский"
15:12, 28.08.2017
Школьники Екатеринбурга будут молиться за хороший учебный год
14:57, 28.08.20174
В Свердловской области к отопительному сезону подготовили только 15% домов
14:26, 28.08.2017
В лобовом столкновении на Серовском тракте погиб водитель, имевший год стажа
14:22, 28.08.2017
В колонии Краснотурьинска заключенные напали на охранника и устроили драку
14:04, 28.08.2017
Туристку из Екатеринбурга спасли в горах Крыма
13:49, 28.08.20171
Ждем пробок: проспект Ленина откроют только 1 сентября
12:57, 28.08.2017
"Автомобилист" завершил первую выездную серию в сезоне победой над "Трактором"
12:41, 28.08.2017
В расписании аэропорта Екатеринбурга появятся чартерные рейсы в Шарджу
12:17, 28.08.20171
Екатеринбуржец выплатил долг по алиментам перед дочкой-второклассницей только после ареста машины
11:37, 28.08.2017
«Один был военный водолаз, а другой – инструктор»: НАША узнала подробности гибели двух дайверов в Свердловской области
11:25, 28.08.2017
В Екатеринбурге будут судить банду похитителей денег с банковских карт
10:58, 28.08.2017
На ЕКАД 19-летний водитель ВАЗа устроил лобовую аварию с грузовиком
10:05, 28.08.20172
Уралтрансбанк выступил партнером фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге
09:46, 28.08.2017
Минздрав РФ предложил повысить минимальную цену водки до 300 рублей
09:23, 28.08.20172
На вокзал Екатеринбурга прибыл поезд, в котором можно сдать анализ на ВИЧ
08:52, 28.08.2017
В Екатеринбурге из-за пожара в высотке эвакуировали 20 человек
08:37, 28.08.2017
В Нижнем Тагиле загорелся цех Уралвагонзавода
08:18, 28.08.2017
Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 года
08:00, 28.08.2017
Дожди, грозы и холодные ночи: прогноз погоды на последнюю неделю лета в Екатеринбурге
20:30, 27.08.2017
"Думали, булыжники разобьют нам лобовуху": в Свердловской области прошел град
19:20, 27.08.2017

В Свердловской области суд вынес приговор учительнице за гибель шестилетнего ребенка

В Свердловской области суд вынес приговор учительнице за гибель шестилетнего ребенка
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Педагог отпустила мальчика домой, но тот пошел купаться на реку и утонул.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Суд вынес приговор 39-летней учительнице из поселка Лобва, которую признали виновной в халатности, которая привела к гибели шестилетнего ребенка. 
 
Днем 27 июня прошлого года педагог, будучи начальницей второй смены летнего оздоровительного лагеря, раньше времени отпустила домой детей, которые находились под ее присмотром. При этом учительница не связалась с родителями ребят и не предупредила их об этом.
 
В итоге шестилетний мальчик оказался предоставлен сам себе и отправился купаться на реку. Ребенок не умел хорошо плавать, и, оставшись без надзора, зашел в реку и утонул, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
  • Суд признал педагога виновной в халастности, повлекшей смерть человека. Учительницу приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Ей также предстоит выплатить 100 тысяч рублей родственникам погибшего ребенка.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 29.08.2017, 13:07
Тэги: Суд, Дети, Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Взятки Лайфхак Погода Горящие авто Пусть говорят Мужчины Знаменитости Самолет Минобороны упал в Якутии Доска позора Ошибки врачей Дом-2 Личное Развлечения Новости дня История Екатеринбурга Новости Финансы Ельцин-центр Фото Семья ЖКХ 9 мая Путин Парковки Крушение самолета под Ростовом Туризм Культура Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Коллекторы Голодовка в колонии Интервью Баскетбол Происшествия Ту 154 Психология ГИБДД Корь Горячее Взрыв Расписание Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Недвижимость Свердловской области Мультимедиа Волейбол Тест Бизнес Дело Пьянкова Биатлон Позитив Отдых Храм святой Екатерины Футбол Секс Транспорт МЧС ЧМ-2018 Образование Рейтинг Расстрел Общественный транспорт Дорожные воины Обрушение крыши на Калинина Хэллоуин-2015 Экономия Растения Скорая помощь Еда Скандал с Новиковым Бэби-боксы Новый год Недвижимость Расстрел на Депутатской Слухи Шоу-бизнес Медицина Производство ИГИЛ Пожар Экономика Кто заработал Суд Авто Приговор Лошагину Интернет Опрос Снос монастыря на Качканаре Смерть Животные Видео Транспортная реформа Религия Новости России В Екатеринбурге -40 градусов ЗАГС Мотоциклы Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Кризис и санкции Рецензия Гололед Жизнь в городе Истории 9 мая Афиша Необычное Грипп в Екатеринбурге ВУЗ Приостановка полетов в Египет Деньги Дороги Красота ЖКХ Свердловской области Здоровье Отключение света Уралмаш, Эльмаш Убийство Ирины Вахрушевой Скандалы Дети Искусство Строительство СМИ Эксклюзив Отношения Студенты Ловец покемонов Мировые новости В Египте разбился самолет с российскими туристами Репортаж Самолет Спорт Школа Конкурсы Политика Сибирская язва Мистика Мода Розыск Военный репортаж Женщины Криминал ДТП Катастрофа Грипп Война ритуальных агентств Екатеринбуржцы в разных странах Музыка История успеха Хоккей Статистика Убийство в Рахмангулово Высокие технологии Выставки

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru