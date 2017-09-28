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На Урале пьяный мужчина устроил кровавую резню: убиты четверо

На Урале пьяный мужчина устроил кровавую резню: убиты четверо
16+
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Трагедия случилась в поселке под Шалей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

Житель поселка Шамары под Шалей устроил кровавую резню на улице. Пьяный мужчина напал на прохожих и убил четырех человек. Информацию об этом подтвердили в Следственном комитете по Свердловской области.

Трагедия случилась накануне.

– Пьяный мужчина отправился в деревню Гора на одно из предприятий, вооружившись охотничьим ножом. Он зашел в подсобку, где в этот момент были трое его знакомых, с которым отношения у него был неприязненные. Злоумышленник начал наносить им удары ножом, – рассказывает в Следственном комитете.

Двое мужчин погибли на месте, третий оказался ранен. В этот момент в подсобку зашел еще один мужчина. Увидев кровавую картину, он попытался убежать, но не смог – пьяный злоумышленник догнал его и тоже убил. После этого мужчина направился в гости к еще одному своему "нелюбимому" знакомому и также его убил.

Сейчас мужчина задержан, ему предъявили обвинение по статье "убийство двух и более лиц".

– Им оказался пять раз судимый за совершение тяжких преступлений местный житель 1963 года рождения по имени Александр, – рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. – На его розыск и задержание были ориентированы все наряды, обнаружил его наряд ГИБДД. Гражданин оказал активное сопротивление, не остановил нападавшего и произведенный капитаном полиции предупредительный выстрел в воздух. Задержать мужчину удалось, только ранив его из табельного пистолета Макарова в ногу. Сейчас он содержится под стражей и спрашивает у сыщиков, почему они его не застрелили сразу.

Таким образом, жертвами убийцы стали четыре человека, один оказался в больнице с серьезными травмами.

  • За такое преступление мужчине грозит пожизненное заключение.
  • На этой неделе еще одно массовое убийство произошло в поселке Санкино под Алапаевском. Там жертвами преступника стали три человека.

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Игорь Труш, 29.09.2017, 13:07
Тэги: Криминал, Происшествия
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