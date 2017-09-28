В Екатеринбурге из инкассаторской машины украли почти 1,5 миллиона рублей

Ограбление попало на видеокамеры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

В Екатеринбурге разыскивают трех мужчин, укравших 1,4 миллиона рублей из машины инкассаторов.

Инцидент произошел 28 августа возле дома № 70 на улице Уральской. Трое мужчин в спортивных костюмах и темных очках проникли в инкассаторскую машину и похитили более миллиона рублей, которые принадлежали коммерческой организации, сообщили в городской полиции. О пропаже денег сообщил водитель-экспедитор.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". По словам водителя, он оставил машину закрытой на несколько минут, а когда вернулся, увидел, что коробка с деньгами исчезла. Грабители попали на камеры видеонаблюдения.

Силовики устанавливают личности подозреваемых. Сообщить информацию о местонахождении мужчин можно по телефонам полиции: (343) 356-42-03, 356-43-28 и 8-908-631-14-45.

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