В Свердловской области поймали подозреваемого в убийстве женщины

Сотрудники Росгвардии случайно заметили мужчину на улице.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017
В Лесном бойца Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 32-летней женщины.
Труп убитой обнаружили в квартире на улице Победы. Группа задержания Росгвардии получила ориентировку с описанием подозреваемого в убийстве и во время патрулирования района заметила подозрительного мужчину. Во время проверки документов выяснилось, что это 32-летний местный житель, ранее не судимый, сообщили в областном управлении Росгвардии.
Он дал признательные показания и сдался стражам порядка. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
- 27 сентября в Алапаевском районе произошло тройное убийство: мужчина убил мать, сестру и годовалую племянницу. 27-летний подозреваемый задержан.
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