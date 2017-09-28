В Свердловской области поймали подозреваемого в убийстве женщины

Сотрудники Росгвардии случайно заметили мужчину на улице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

В Лесном бойца Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 32-летней женщины.

Труп убитой обнаружили в квартире на улице Победы. Группа задержания Росгвардии получила ориентировку с описанием подозреваемого в убийстве и во время патрулирования района заметила подозрительного мужчину. Во время проверки документов выяснилось, что это 32-летний местный житель, ранее не судимый, сообщили в областном управлении Росгвардии.

Он дал признательные показания и сдался стражам порядка. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

27 сентября в Алапаевском районе произошло тройное убийство: мужчина убил мать, сестру и годовалую племянницу. 27-летний подозреваемый задержан.

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