«Что-то громко хлопнуло»: на заводе в Калиново, производящим взрывчатку, произошел взрыв

В МЧС уверили, что все в порядке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016
На территории Калиновского химического завода под Екатеринбургом сегодня, 29 декабря, произошел взрыв. Местные жители содрогнулись от громкого хлопка. В МЧС уверили, что ничего страшного не произошло.
Взрыв произошел в первой половине дня. По словам очевидцев, трехэтажные кирпичные коттеджи, расположенные в этом районе, даже вздрогнули.
— Сегодня днем на территории Калиновского химического завода в поселке Калиново при сжигании производственных отходов был хлопок. Взрыва не было. Пострадавших в результате происшествия нет, завод работает в штатном режиме, — прокомментировали в пресс-службе областного МЧС.
- Что это были за отходы, спасатели не уточнили.
- Калиновский химический завод был открыт 22 августа 1941 года для производства промышленных взрывчатых веществ. Сейчас предприятие выпускает 20 видов этой продукции.
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