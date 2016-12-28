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«Что-то громко хлопнуло»: на заводе в Калиново, производящим взрывчатку, произошел взрыв

«Что-то громко хлопнуло»: на заводе в Калиново, производящим взрывчатку, произошел взрыв
16+
Фото: serconsrus.ru
В МЧС уверили, что все в порядке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

На территории Калиновского химического завода под Екатеринбургом сегодня, 29 декабря, произошел взрыв. Местные жители содрогнулись от громкого хлопка. В МЧС уверили, что ничего страшного не произошло.
 
Взрыв произошел в первой половине дня. По словам очевидцев, трехэтажные кирпичные коттеджи, расположенные в этом районе, даже вздрогнули.

— Сегодня днем на территории Калиновского химического завода в поселке Калиново при сжигании производственных отходов был хлопок. Взрыва не было. Пострадавших в результате происшествия нет, завод работает в штатном режиме, — прокомментировали в пресс-службе областного МЧС. 

  • Что это были за отходы, спасатели не уточнили. 
  • Калиновский химический завод был открыт 22 августа 1941 года для производства промышленных взрывчатых веществ. Сейчас предприятие выпускает 20 видов этой продукции.

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Марина Подкорытова, 29.12.2016, 16:50
Тэги: Происшествия, Взрыв
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