В Екатеринбурге мужчина погиб под колесами грузового поезда

Пешеход переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016
В Екатеринбурге поздно вечером 28 декабря грузовой поезд сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Екатеринбуржец переходил железнодорожные пути около 23 часов на первом километре перегона станция Путевка – станция Аппаратная. Мужчина не замечал приближающегося поезда и не реагировал на предупредительные сигналы большой громкости.
Машинст применил экстренное торможение, но локомотив не успел остановиться перед пешеходом и сбил его. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
- Следователи начали проверку ЧП. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.