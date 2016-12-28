Изувеченное тело женщины в колодце: в селе Талицкого района полиция нашла убийц по горячим следам

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

На прошлой неделе, 20 декабря, в деревне в Талицком районе было найдено почти расчлененное тело женщины. В итоге следователи нашли трех подозреваемых в ее жестоком убийстве

Труп был спрятан в колодце

Как уточнили в СУ СКР по Свердловской области, жители деревни Вихляева нашли труп в колодце на улице Молодежной. Оказалось, что погибшей является пожилая женщина, проживавшая в данном поселке и не имеющая родственников. На теле женщины имелись явные признаки насильственной смерти . Следователем СКР по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Зарезали и задушили Как отметили в ГУ МВД России по Свердловской области, женщина вела асоциальный образ жизни. На ее теле были многочисленные раны и повреждения, характерные для попытки расчленения уже мертвого человека. Экспертиза установила, что женщину задушили, а перед этим нанесли множество ножевых ранений. — В результате проведенных оперативных мероприятий, подворового и поквартирного обхода, опроса практически всех жителей деревни, а их 478 человек, полицейские восстановили хронологию событий 23 октября – дня, когда жертву преступления последний раз видели живой. Установили сыщики и личности трех местных жителей, причастных к убийству: молодых людей в возрасте 19, 21 и 32 лет. Все они официально нигде не работали, ранее не судимы, но склонны к злоупотреблению спиртным, — уточнили в полиции.

Убили свои же соседи

Выяснилось, что убийство было совершено еще в октябре 2016 года. Потерпевшая сначала в компании знакомых распивала спиртное, а потом, поссорившись с ними, ушла. Буквально в 100 метрах от дома, где гостила, на Молодежной, она встретила трех нетрезвых молодых людей, которые бродили по улице в поисках спиртного.

— По неустановленному пока мотиву молодые люди убили женщину, причинив ей множественные травмы, а ее тело спрятали в заброшенном многоквартирном доме. На следующий день они решили расчленить тело, но это им не удалось. Тогда убийцы они вытащили погибшую и сбросили в расположенный неподалеку действующий колодец, — уточнили в полиции.

Версию оперативников подтвердили результаты следственных мероприятий – на месте убийства были обнаружены следы преступления и одежда жертвы. Подозреваемые задержаны, содержатся под стражей, в отношении них возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Максимальное наказание, которое им грозит, – пожизненное лишение свободы. По данному уголовному делу назначен целый комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую для установления точного времени и причин смерти, молекулярно-генетическую по изъятым вещественным доказательствам и судебно-психиатрические в отношении задержанных лиц с целью установления их вменяемости. Расследование продолжается.