Допрос Игоря Новоселова: онлайн-трансляция из суда по делу о нападении на таксиста в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В рамках рассматриваемого дела Новоселова обвиняют по трем статьям: «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Нанесение побоев, сопряженное с хулиганством». Со слов Волкова, вечером 8 июля 2014 года во дворе дома № 12 по улице Вилонова, где он высадил двух пассажирок, ему перегородила дорогу «Лада», за рулем которой был Новоселов. Как рассказал таксист, парень залез к нему в машину, где, оскорбляя и угрожая, несколько раз ударил его, а затем достал нож. Но в ход оружие не пошло, так как на помощь таксисту подоспела одна из пассажирок.

После этого подсудимый попросил назначить себе и Волкову проверку на полиграфе. По словам Новоселова, потерпевший врал во время допроса. Но в итоге суд ему отказал

На сегодняшнем заседании должы допросить самого Новоселова. Кроме того, будет предпринята еще одна попытка принудительно привести на суд основную свидетельницу случишегося – Кристину Журавлеву. После чего состоятся прения сторон, и наконец станет понятно, какого наказания для Новоселова потребует гособвинитель.

НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания

11.08. Добрый день.

Свидетельницу Журавлеву опять не смогли привести в суд, так как приставы не нашли ее.

11.12. Видеозапись, которую просил исследовать в суде Новоселов, истребовать в ТСЖ дома № 12 по улице Вилонова тоже не удалось, так как она хранилась всего 17 дней.

11.14. Слово взял адвокат. Он настаивает на приводе Журавлевой и считает допрос своего подзащитного преждевременным.

11.15. Судья вновь удовлетворил ходатайство о принудительном приводе свидетельницы.

– Я не готов, я два часа спал, – объяснил Новоселов нежелание своего допроса.

Суд перенес заседание на 14.00 5 апреля.

11.23. После заседания адвокат Новоселова признался: он сам не ожидал, что суд согласится перенести допрос его подзащитного.

– Но, думаю, 5-го числа допрос состоится, – пообещал он журналистам. – Дальше будет интереснее. Услышите то, о чем еще не говорили.

На этом НАША трансляция завершена.