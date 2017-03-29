Весь квартал окутал дым: на Вторчермете вспыхнул заброшенный дом

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Сегодня, 30 марта, днем на Вторчермете загорелось заброшенное здание. По данным очевидцев, старый заброшенный частный дом находится между домами на улицах Санаторная, 15 А, Сухумский переулок, 4, и Санаторная, 11 А. Очевидцы сообщают, что весь квартал покрылся дымом.

Факт возгорания подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 12:55. Сейчас на месте возгорания работают шесть пожарных и две единицы техники. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.