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Весь квартал окутал дым: на Вторчермете вспыхнул заброшенный дом

Весь квартал окутал дым: на Вторчермете вспыхнул заброшенный дом
16+
Фото: Инцидент/Екатеринбург
Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Сегодня, 30 марта, днем на Вторчермете загорелось заброшенное здание. По данным очевидцев, старый заброшенный частный дом находится между домами на улицах Санаторная, 15 А, Сухумский переулок, 4, и Санаторная, 11 А. Очевидцы сообщают, что весь квартал покрылся дымом.

Факт возгорания подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 12:55. Сейчас на месте возгорания работают шесть пожарных и две единицы техники. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

  • Причины пожара установят позднее. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 30.03.2017, 13:50
Тэги: Пожар, Эксклюзив
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