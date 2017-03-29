Следователи проверяют таксиста, который увез ребенка от матери в Нижнем Тагиле

Ребенок получил шок и сейчас посещает психолога.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Следователи организовали доследственную проверку после того, как 25 марта этого года таксист увез ребенка от матери в Нижнем Тагиле, об этом сообщили в пресс-службе СК Свердловской области. Они выясняют детали произошедшего и опрашивают всех участников случившегося. По результатам проверки следственный комитет примет процессуальное решение.

По предварительным данным, вечером 25 марта мать двоих детей вызвала такси, чтобы уехать с ними из гостей. Когда машина подъехала, таксист отказался перевозить детей, поскольку в автомобиле не было детских кресел. Женщина с детьми на тот момент уже села в машину. Она позвонила родственникам – мужчине и женщине, - у которых гостила. Подойдя к машине, они начали уговаривать таксиста забрать женщину с детьми. Но водитель отказывался.

В какой-то момент женщина с одним из детей вышла из машины. Таксист, увидев это, решил, что в салоне больше никого нет. Не желая ругаться дальше, он уехал.

Позже мужчина обнаружил, что в салоне остался второй ребенок. Водитель сразу отвез его в полицию. Правоохранители в свою очередь передали малыша маме.