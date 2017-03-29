В Екатеринбурге задержали мужчину за стрельбу в чужой квартире

Он просто хотел показать свое оружие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В Екатеринбурге 57-летний мужчина накануне выстрелил из пистолета в квартире у друзей. Как написала «КП-Екатеринбург» 29 марта, он пришел в гости, все вместе выпили, и мужчина решил показать оружие.

К счастью, пистолет был травматическим. Мужчина случайно выстрелил в пол, от выстрела никто не пострадал, но в итоге буйного гостя задержали.

— По данному инциденту сотрудниками отдела полиции №15 проводится проверка, направленная на установление полной и объективной картины произошедшего. Предварительно установлено, что мужчина случайно выстрелил в пол, пострадавших нет, — рассказали НАШЕЙ в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

От других комментариев в полиции отказались.