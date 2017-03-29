В Невьянске ребенок погиб в пожаре: пьяный отец закрыл дочь в квартире и ушел за выпивкой

Мужчина предстанет перед судом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В Невьянске перед судом предстанет мужчина, по чьей вине в закрытой квартире сгорела его дочь, сообщили в областном управлении Следственного комитета 30 марта.

Пожар, в котором погибли маленькая девочка и женщина, произошел в ночь на 7 января 2017 года. Пьяный отец ребенка отправился в магазин за алкоголем и закрыл на единственный ключ квартиру, в которой находились его дочь и собутыльница. Пока мужчина отсутствовал, его приятельница выкурила сигарету в комнате и бросила тлеющий окурок на пол.

В результате в квартире произошел пожар , в огне погибла и девочка , и пьяная приятельница ее отца. Спастись они не могли - дверь была закрыта на ключ.

После трагедии в отношении мужчина возбудили уголовное дело, однако экспертизы показали, что он не мог причинить смерть своим дочери и соседке. Уголовное дело было прекращено, так как виновница пожара погибла, однако следователи настаивали на виновности мужчины в причинении смерти по неосторожности.