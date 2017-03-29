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В Нижнем Тагиле таксист увез ребенка клиентки, забыв высадить его из салона

В Нижнем Тагиле таксист увез ребенка клиентки, забыв высадить его из салона
16+
Фото: кадр с камер наблюдения
Мужчина поругался с пассажиркой из-за количества ее детей: столько в заявке не было.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В Нижнем Тагиле водитель такси уехал с места заказа с сыном своей пассажирки, оставив ее саму с сумками на улице. Делом занялась полиция, рассказали на ОТВ 29 марта.
 
Как рассказала молодая мама Александра Мангазеева, таксист, прибывший на вызов, сначала пошел на отказ от заказа — у женщины было двое детей, вместо одного. Потом мужчина стал угрожать клиентке.

— От него были угрозы в грубой форме: я тебя завезу за дом и выброшу с твоими детьми. Я вышла, взяла сумку из машины, потянулась, чтобы забрать сына, а такси рвануло с места, я лишь услышала свист шин, — рассказала пассажирка такси.

На видеозаписи с камеры наружного наблюдения видно, как машина с открытой задней дверью на большой скорости уезжает из двора. В салоне в этот момент сидел старший сын Александры. Женщина тут же позвонила в диспетчерскую, где даже отказались слушать ее претензии. Тогда она обратилась в полицию.
 
Как оказалось, водитель довольно быстро заметил в салоне мальчика и сам отвез его в дежурную часть. Но он обвиняет женщину в угрозах. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали, что таксист принял угрозы клиентки всерьез и уехал, чтобы не было проблем.

— Отъехав, мужчина увидел, что в машине есть ребенок. И сразу отвез его в отделение полиции. По данному факту проводится проверка, — отметили в ведомстве.

Полицейские Нижнего Тагила уже начали проверку, мама мальчика надеется, что водитель будет наказан. Как рассказали на ОТВ, женщина даже записала своего сына к психологу, мальчик остался в шоке от происшествия.
В самой службе такси от комментариев отказались.
 

  • На днях в Кольцово таксист компании «Везет» избил пассажира, который не смог заплатить ему за проезд. Сам водитель утверждает, что пассажир был пьяным и обещал «проломить башку и набить морду». 
  • Водитель такси в Екатеринбурге дверью прищемил ноги пассажирке, которая не хотела доплачивать ему 15 рублей. 
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Марина Подкорытова, 30.03.2017, 08:23
Тэги: Дети, Авто, Жизнь в городе
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