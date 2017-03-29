В Нижнем Тагиле таксист увез ребенка клиентки, забыв высадить его из салона

Мужчина поругался с пассажиркой из-за количества ее детей: столько в заявке не было.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В Нижнем Тагиле водитель такси уехал с места заказа с сыном своей пассажирки, оставив ее саму с сумками на улице. Делом занялась полиция, рассказали на ОТВ 29 марта.

Как рассказала молодая мама Александра Мангазеева, таксист, прибывший на вызов, сначала пошел на отказ от заказа — у женщины было двое детей, вместо одного. Потом мужчина стал угрожать клиентке.

— От него были угрозы в грубой форме: я тебя завезу за дом и выброшу с твоими детьми. Я вышла, взяла сумку из машины, потянулась, чтобы забрать сына, а такси рвануло с места, я лишь услышала свист шин, — рассказала пассажирка такси.

На видеозаписи с камеры наружного наблюдения видно, как машина с открытой задней дверью на большой скорости уезжает из двора. В салоне в этот момент сидел старший сын Александры. Женщина тут же позвонила в диспетчерскую, где даже отказались слушать ее претензии. Тогда она обратилась в полицию.

Как оказалось, водитель довольно быстро заметил в салоне мальчика и сам отвез его в дежурную часть. Но он обвиняет женщину в угрозах. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали, что таксист принял угрозы клиентки всерьез и уехал, чтобы не было проблем.

— Отъехав, мужчина увидел, что в машине есть ребенок. И сразу отвез его в отделение полиции. По данному факту проводится проверка, — отметили в ведомстве.

Полицейские Нижнего Тагила уже начали проверку, мама мальчика надеется, что водитель будет наказан. Как рассказали на ОТВ, женщина даже записала своего сына к психологу, мальчик остался в шоке от происшествия.

В самой службе такси от комментариев отказались.