Два человека погибли в пожаре в квартире на Уралмаше

Сыщики уголовного розыска выясняют личности погибших и устанавливают точную причину пожара.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.04.2017
На Уралмаше,в доме №96 по улице Индустрии, в квартире сгорели два человека, сообщает МЧС.
Спасатели эвакуировали около 30 человек
Сегодня утром сгорела квартира, в которой позднее спасателями обнаружили два трупа. Личности погибших выясняются, также как и причина пожара. По данным МЧС, на месте работали пожарно-спасательные подразделения - 7 единиц техники. В половине девятого утра огонь был локализован.
Следователями будет проводится осмотр места происшествия, тела направят на судмедэкспертзу.