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Два человека погибли в пожаре в квартире на Уралмаше

Два человека погибли в пожаре в квартире на Уралмаше
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
Сыщики уголовного розыска выясняют личности погибших и устанавливают точную причину пожара.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.04.2017

На Уралмаше,в доме №96 по улице Индустрии, в квартире сгорели два человека, сообщает МЧС. 

Спасатели эвакуировали около 30 человек

Сегодня утром сгорела квартира, в которой позднее спасателями обнаружили два трупа. Личности погибших выясняются, также как и причина пожара. По данным МЧС, на месте работали пожарно-спасательные подразделения - 7 единиц техники. В половине девятого утра огонь был локализован. 

Следователями будет проводится осмотр места происшествия, тела направят на судмедэкспертзу. 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 30.04.2017, 12:30
Тэги: Пожар
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