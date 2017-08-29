Жительница Нижнего Тагила погибла во время пожара в многоэтажке

Пожар произошел в квартире на девятом этаже.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В Нижнем Тагиле во время пожара в девятиэтажном доме погибла женщина.

Пожар в многоквартирнике на Черноисточинском шоссе начался в первом часу ночи. На площади шесть квадратных метров горела квартира на последнем этаже девятиэтажки, сообщили в областном управлении МЧС. На место происшествия выезжали две пожарные машины и восемь спасателей. На борьбу с огнем у них ушло всего полчаса.

Тем не менее пожарные не смогли спасти из огня 63-летнюю женщину, сообщает агентство "Между строк". Ее родственники уехали в гости, и пенсионерка, оставшись одна, занялась заготовками. Установлено, что пожар начался с дивана, однако женщина не курила. Причины возгорания устанавливаются.