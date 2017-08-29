Молодая мать организовала наркопритон в квартире Краснотурьинска

Прямо вместе с ней там жил ее грудной ребенок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В Краснотурьинске полицейские прямо в квартире нашли и обезвредили наркопритон, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Как оказалось, владельцем жилья была 24-летняя мать, вместе с еей там находился ее грудной ребенок.

На странное поведение жильцов квартиры многоэтажки на Коммунальной пожаловались соседи. Они рассказали, что здесь часто собираются подозрительные компании, а также доносится химический запах.

При проверке полиция нашла предметы для изготовления и употребления наркотиков, а также шприцы и флаконы с остатками дезоморфина.

Организатором притона оказалась 24-летняя женщина, хозяйка жилья, проживающая в квартире со своим грудным ребенком.

– Женщина нигде не работает, уже была лишена родительских прав в отношении своей 6-летней дочери. Ранее она привлекалась за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и грабеж, — отметили в пресс-службе ведомства.