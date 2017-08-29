Муж тагильчанки Дарьи Зембицкой рассказал, как убивал бывшую супругу

Сергей Какшин выступил с речью в суде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве Дарьи Зембицкой Сергей Какшин выступил с последним словом в суде. Мужчина рассказал, как расправлялся с матерью двоих детей , сообщает агентство "Все новости".

Убийство произошло 9 января. По версии следствия, мужчина напал на бывшую жену во дворе ее дома рано утром, избил, вывез за город и закопал в сугроб. Тело нашли спустя несколько дней, за которые полицейские и сам обвиняемый искали Дарью, о пропаже которой сообщили ее родственники. Все это время маму ждали двое маленьких детей.

Во время судебного заседания Какшин рассказал, как убивал Дарью. По его словам, вечером 8 января он поругался с ней во время переписки в соцсетях. Причиной ссоры стала ревность: Сергею не нравилось, что у девушки появился другой мужчина.

Утром Какшин приехал к дому Дарьи, чтобы "поговорить". Он остановился во дворе и стал ждать, пока она выйдет, чтобы установить аккумулятор. Мужчина предложил Дарье помощь, но та отказалась и попросила Сергея отвезти детей в школу.

– Я сказал ей: давай сама, раз ты такая самостоятельная. Она начала меня оскорблять, сказала, что я ни на что не способен. Тогда я решил её убить. Но меня спугнули. Я отъехал к соседнему подъезду и стал наблюдать. Я был зол, и хотел продолжить бить её, ждал подходящего момента, – рассказал подсудимый.

Затем он увидел, как Дарья упала , не дойдя до подъезда, и подумал, что она умерла. Какшин положил Дарью в машину, чтобы спрятать тело.

– По дороге она начала шевелиться, достала телефон, что-то сказала тихо. Я удивился очень, что она жива. Я решил, что так нельзя – нужно добивать. Поэтому, доехав до пустыря, нанёс ей удар по голове, а затем этой же ногой наступил ей на горло и задушил. Убедился, что в этот раз умерла. Затем выкинул телефон, который был куплен, кстати, на мои деньги, – дал показания Сергей.

В конце своей речи Какшин заявил, что просто не совладал с собой:

– Раскаиваюсь, слабаком оказался, не смог победить свои чувства. Очень сильно любил её, жить без неё не мог. А где любовь – там нет милосердия.

Однако адвокат Зембицкой сообщил, что на первых допросах Какшин не говорил, что Дарья его оскорбляла. Тогда он сообщал, что после удара она упала и начала кричать. Чтобы заставить ее замолчать, Сергей начал бить Дарью, а потом стал извиняться. Но девушка сказала, что посадит его, и тогда Какшин решил убить ее.

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