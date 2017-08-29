Муж тагильчанки Дарьи Зембицкой рассказал, как убивал бывшую супругу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017
– Я сказал ей: давай сама, раз ты такая самостоятельная. Она начала меня оскорблять, сказала, что я ни на что не способен. Тогда я решил её убить. Но меня спугнули. Я отъехал к соседнему подъезду и стал наблюдать. Я был зол, и хотел продолжить бить её, ждал подходящего момента, – рассказал подсудимый.
– По дороге она начала шевелиться, достала телефон, что-то сказала тихо. Я удивился очень, что она жива. Я решил, что так нельзя – нужно добивать. Поэтому, доехав до пустыря, нанёс ей удар по голове, а затем этой же ногой наступил ей на горло и задушил. Убедился, что в этот раз умерла. Затем выкинул телефон, который был куплен, кстати, на мои деньги, – дал показания Сергей.
– Раскаиваюсь, слабаком оказался, не смог победить свои чувства. Очень сильно любил её, жить без неё не мог. А где любовь – там нет милосердия.
- Однако адвокат Зембицкой сообщил, что на первых допросах Какшин не говорил, что Дарья его оскорбляла. Тогда он сообщал, что после удара она упала и начала кричать. Чтобы заставить ее замолчать, Сергей начал бить Дарью, а потом стал извиняться. Но девушка сказала, что посадит его, и тогда Какшин решил убить ее.
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