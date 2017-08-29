Свердловские полицейские сожгли полкило наркотиков

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017
Полиция Серова провела массовое уничтожение изъятых наркотиков. В ходе рейдов за прошедший год были найдены вещественные доказательства, которые в итоге и сформировали 40 уголовных дел.
– В огне сгорели коробки, конверты с наркотиками, химические вещества, которые являются необходимыми компонентами для изготовления наркотиков, приспособления для изготовления и потребления наркотиков: курительные трубки, шприцы, бутылки с жидкостями, электронные весы и так далее, – сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.
Среди запрещенных препаратов оказались героин, марихуана, амфетамин, опий, гашиш, маковая солома и конопля.
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Добавим, что на днях в Свердловской области полиция накрыла гаражный наркопритон.
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