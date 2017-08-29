В Нижнем Тагиле суд вынес приговор убийце женщины-продавца

Мужчину отправили в колонию строгого режима на 18 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор 34-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве, краже и хранении наркотиков.

В декабре 2015 года мужчина зашел в магазин на улице Энтузиастов и стал угрожать ножом продавцу, требуя ключи от входной двери. Продавец оттолкнула его, после чего мужчина, опасаясь, что она вызовет полицию или охрану, несколько раз ударил женщину ножом в шею. Продавец умерла на месте.

Совершив убийство, мужчина взломал терминал, стоявший в магазине, и похитил 51 тысячу рублей. Позже полицейские во время обысков в квартире обвиняемого нашли курительную смесь массой 0,65 грамма.

Во время расследования уголовного дела были проведены многочисленные экспертизы: судебно-медицинские, фоноскопические, лингвистические, биологические, химические, трасологические, дактилоскопические.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Также с подсудимого взыскали один миллион рублей в пользу родственников погибшей.

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