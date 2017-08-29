В Реже мужчина пропал больше недели назад: дома его ждут беременная жена и дети

Родные просят помочь с поисками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В Реже пропал 29-летний мужчина, который больше недели назад уехал из дома "на завод" в поселке Озерный.

В соцсетях проводится розыск Александра Шатова. Мужчина 21 августа в Реже выехал из гаража на своем автомобиле ВАЗ-2109 и не вернулся. На связь с родными он тоже не выходит.

Как уточнили его родные, мужчина уехал в поселок в 12 часу ночи, якобы на завод, где работал.

– Саша сказал, что поехал до поселка Озерный, рядом с Режом. После этого разговаривал с женой по телефону, уточнил, что через 30 минут будет дома. А потом телефон оказался выключен, Александр до сих пор не вышел на связь. Никто не видел его ни в поселке, ни в Реже. Дома у него остались жена беременная и дети. Раньше такого не было никогда, всегда был на связи и домой приходил, – рассказала "Нашей Газете" сестра его жены.

Пропавший был одет был в футболку серого цвета с зелеными вставками и синие джинсы. Рост мужчины 180 см, вес 75 килограммов. Автомобиль, на котором уехал мужчина: белая "девятка" с черной крышей, задние двери без ручек, госномер Р673НН.

Всех, кто видел пропавшего или располагает какой-либо информацией, родные просят позвонить по номерам: 89030808140, 89634475787 или 02.

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