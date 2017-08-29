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В Свердловской области рыбак едва не утонул, проколов собственную лодку

В Свердловской области рыбак едва не утонул, проколов собственную лодку
16+
Фото: МЧС Свердловской области
Благодаря очевидцам спасатели вовремя пришли на помощь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В минувший понедельник, 28 августа, сотрудники МЧС спасли рыбака на Нижневыйском водохранилище.

Пожилой мужчина рыбачил на резиновой лодке, но когда поднялся шторм, решил вернуться на берег. Он не смог поднять удерживающий лодку груз, начал перерезать веревку и случайно повредил лодку.

Она начала спускаться, и мужчина оказался практически в воде.

– О происшествии сообщили очевидцы, которые находились на берегу водоема. На помощь рыбаку направились двое спасателей на моторной лодке. В 7  км от берега они обнаружили рыбака, который находился в полуспущенной лодке, наполненной водой, – сообщает пресс-служба МЧС.

Рыбака пересадили в лодку спасателей и доставили к берегу. Отправляясь на рыбалку, он пренебрег мерами безопасности: не взял ни спасательного жилета, ни спасательного круга. Это могло стоить ему жизни.

МЧС Свердловской области просит любителей отдыха на воде ответственнее относиться к вопросам безопасности и напоминает правила безопасного поведения на воде:

– используйте только исправное маломерное судно;

– отправляясь на рыбалку или водную прогулку, ознакомьтесь с прогнозом погоды;

– перед выходом на воду все пассажиры должны надеть спасательный жилет;

– не перегружайте лодку;

– держите при себе заряженный мобильный телефон. 

В случае происшествия звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

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Олег Галимов, 30.08.2017, 15:37
Тэги: Новости дня, МЧС, Новости
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