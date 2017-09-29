Под Екатеринбургом поезд насмерть сбил мужчину

Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017
В ночь с 29 на 30 сентября на железнодорожной станции Кольцово пассажирский поезд насмерть сбил 61-летнего мужчину.
– Это произошло в 01.05 ночи. Поезд следовал направлением Самара – Нижневартовск. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, – рассказали "Нашей Газете" в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.
В ведомстве также добавили, что родственники погибшего уже оповещены о случившемся. Сейчас устанавливается, что мужчина делал ночью на железнодорожных путях и почему не отошел, когда поезд приближался.
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Напомним, что утром 16 сентября поезд насмерть сбил пенсионера на станции Мурзинка.
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