Под Екатеринбургом поезд насмерть сбил мужчину

16+ Фото: архив НАШЕЙ

Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017 В ночь с 29 на 30 сентября на железнодорожной станции Кольцово пассажирский поезд насмерть сбил 61-летнего мужчину. – Это произошло в 01.05 ночи. Поезд следовал направлением Самара – Нижневартовск. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, – рассказали "Нашей Газете" в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. В ведомстве также добавили, что родственники погибшего уже оповещены о случившемся. Сейчас устанавливается, что мужчина делал ночью на железнодорожных путях и почему не отошел, когда поезд приближался. Напомним, что утром 16 сентября поезд насмерть сбил пенсионера на станции Мурзинка. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: