Ребенок упал с высоты в заброшенном здании свердловского молокозавода

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Прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017 В Верхней Салде школьник упал с высоты, играя в заброшенном здании бывшего молокозавода, сообщили в областной прокуратуре. Инцидент произошел 29 октября около четырех часов дня. Ребенка госпитализировали с ушибом поясничного отдела, сотрясением мозга, травмой ноги и другими трамвами. Обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура. – Будет установлено, кому принадлежит вышеуказанное здание бывшего молокозавода, почему собственником здания не исполнены требования законодательства по ограничению доступа в него посторонних лиц. Кроме того, будет установлено, почему ребенок один, без сопровождения взрослых находился в заброшенном здании, – сообщили в ведомстве. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме этого, будет рассмотрен вопрос о направлении в суд заявления с требованием обязать владельца здания ограничить к нему доступ. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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