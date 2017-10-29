Ребенок упал с высоты в заброшенном здании свердловского молокозавода

Прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017
В Верхней Салде школьник упал с высоты, играя в заброшенном здании бывшего молокозавода, сообщили в областной прокуратуре.
Инцидент произошел 29 октября около четырех часов дня. Ребенка госпитализировали с ушибом поясничного отдела, сотрясением мозга, травмой ноги и другими трамвами. Обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура.
– Будет установлено, кому принадлежит вышеуказанное здание бывшего молокозавода, почему собственником здания не исполнены требования законодательства по ограничению доступа в него посторонних лиц. Кроме того, будет установлено, почему ребенок один, без сопровождения взрослых находился в заброшенном здании, – сообщили в ведомстве.
- По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме этого, будет рассмотрен вопрос о направлении в суд заявления с требованием обязать владельца здания ограничить к нему доступ.
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