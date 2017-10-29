В Екатеринбурге будут судить бывшего полицейского и основателя клуба единоборств «Храбр»

Они обвиняются в мошенничестве и взяточничестве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

Следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении основателя клуба единоборств "Храбр" Никиты Мальцева и бывшего сотрудника ОБЭПа Сергея Кондрашина.

По версии следствия, с января 2014 года по декабрь 2016 года Кондрашин вступил в сговор с Мальцевым и сообщил ему об изъятии игровых автоматов у букмекерской конторы.

– Кондрашин сообщил Мальцеву оперативную информацию, после чего последний должен был от лица сотрудника полиции предложить директору ООО "ДилСис" за денежное вознаграждение в размере 1,2 млн рублей вернуть оборудование, а само общество оградить от проверок правоохранительных органов в дальнейшем. При этом у Кондрашина и Мальцева реальной возможности исполнить обещанное не имелось, и выполнять указанные действия они не намеревались, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В начале этого года представитель ООО "ДилСис" положил 700 тысяч рублей в почтовый ящик, который указал Мальцев. Мальцев забрал эти деньги, но получить остальную сумму подельники не смогли, так как их с поличным арестовали.

Кондрашина также обвиняют в том, что в декабре 2016 года он пытался получить взятку в 100 тысяч рублей от предпринимателя, у которого незаконно изъял товар.

– С целью возврата данного имущества оперуполномоченный при посредстве другого обвиняемого требовал от предпринимателя 100 тысяч рублей в качестве взятки. Однако бизнесмен не стал передавать взятку, в связи с чем умысел злоумышленников на получение незаконного вознаграждения не был доведен до конца, – сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Уголовное дело будут рассматривать в Железнодорожном суде Екатеринбурга.

– Должностное лицо, о котором идет речь, равно как и его непосредственный руководитель, были уволены по отрицательным мотивам из системы МВД России еще весной 2017 года. В случае если вина бывшего нечистого на руку сотрудника в ходе предстоящего судебного заседания будет доказана, ему грозит реальный тюремный срок, – отметил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!