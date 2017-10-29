В Екатеринбурге покончил с собой сотрудник магазина компьютерных игр

Мужчине был 41 год.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

В Екатеринбурге покончил с собой сотрудник магазина "Игровой мир", который располагается в торговом центре на улице Родонитовой. Инцидент произошел сегодня.

– Сегодня днем в следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступило сообщение об обнаружении в одном из торгово-складских помещений по улице Родонитовой тела 41-летнего мужчины.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По имеющимся данным, признаков насильственной или иного характера криминальной смерти в данной ситуации не усматривается, – рассказал руководитель следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Артем Повереннов.