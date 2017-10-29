В Краснотурьинске во время пожара погибла семейная пара

Трупы обнаружили уже после того, как потушили дом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

В краснотурьинском поселке Воронцовка во время пожара погибли супруги, сообщает местный портал "Вечерний Краснотурьинск". По словам местных жителей, пара злоупотребляла алкоголем.

Тела мужчины 51 года и женщины 37 лет пожарные обнаружили уже после того, как потушили полыхавший дом. По данным МЧС, пожар на улице Западной начался в пятом часу вечера 29 октября, в воскресенье.

На площади 80 квадратных метров горели надворные постройки и частный жилой дом. На месте ЧП работали 11 спасателей и 2 спецмашины. Причины возгорания установят эксперты. Тела погибших отправлены на экспертизу.

25 октября в Серове во время пожара погибли пять человек: три женщины и две маленькие девочки. Тогда причиной возгорания стало замыкание проводки. В тот же день в Екатеринбурге жертвами пожара стали двое детей.

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