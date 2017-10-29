В Нижнем Тагиле грабитель бился головой об стол и угрожал полицейским

Мужчина пытался инсценировать свое избиение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

В Нижнем Тагиле арестовали местного жителя, который ограбил продуктовый. Угрожая пистолетом, он вынес лишь две бутылки пива. Его попытались остановить грузчики, но злоумышленник припугнул их ножом.

– Полицейские довольно быстро задержали его. Им оказался 26-летний неработающий местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи, умышленное причинение вреда здоровью и угон, – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

При задержании вор попытался оказать сопротивление, а уже в отделе полиции решил "наказать" силовиков. Чтобы инсценировать свое избиение он начал биться головой об стол, но полицейские его угомонили.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

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