В Верхней Пышме мужчина погиб в пожаре

Очевидцы пытались оказать ему первую помощь до приезда медиков, но спасти жизнь погорельцу не удалось.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

Прошлой ночью в Верхней Пышме на улице Чехова загорелась баня, в которой находился мужчина. Он надышался угарным газом и умер. Местные жители пытались оказать ему первую помощь еще до приезда медиков, но безуспешно.

Пламя быстро перебросилось с бани на соседние постройки, а площадь пожара составила 100 квадратных метров.

– Сообщение о пожаре поступило в 20.07. В тушении были задействованы 4 единицы техники, 16 человек личного состава. В 21.03 огонь локализован, в 21.30 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02.47, – рассказали в областном управлении МЧС.

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