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Цветы и пятна крови: накануне Нового года в Свердловской области погибла пожилая женщина из-за неработающего лифта

Цветы и пятна крови: накануне Нового года в Свердловской области погибла пожилая женщина из-за неработающего лифта
16+
Фото: личный архив семьи, Life.ru
Ей пришлось подниматься пешком на девятый этаж.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

В Нижней Туре пенсионерке пришлось идти пешком домой на девятый этаж из-за того, что лифт в доме не работал уже три месяца. В дороге ей стало плохо и 64-летняя Наталья упала, ударилась головой и умерла.

Не дошла всего один этаж

Как написал Life 29 декабря, несчастный случай произошел в Нижней Туре на днях, когда 64-летняя Наталья поднималась по лестнице на девятый этаж к себе домой. До квартиры она не смогла дойти всего один этаж. В подъезде, где произошло несчастье, в память о погибшей стоят горящие свечи и лежат цветы. На площадке даже остались следы крови.
 
 
Как рассказал Life супруг Алексей, по субботам Наталья ходила на базар, туда-обратно занимало минут 20. Но тут она не вернулась вовремя. О лежащей на лестнице женщине Алексею сообщили соседи. Наталья лежала на площадке в луже крови, без движения, без пульса.

Умерла от удара головой об пол

Криминалисты выяснили, что женщина прошла 8-й этаж, поднялась на три ступеньки, ее повело, она упала и ударилась об пол головой, разбив ее.
 
По предварительным данным, у Натальи закружилась голова, а результаты вскрытия показали, что она скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.
 
Муж во всем винит неработающие лифты в их доме, которые перестали действовать еще в начале октября. Женщина, как и многие другие пожилые люди, была вынуждена несколько раз за день подниматься пешком на девятый этаж.

Лифты не работают уже три месяца

Как рассказали жители дома, в октябре неработающие лифты поменяли на новые, но так и не запустили.
 
Деньги на замену выделяются из областного фонда капитального ремонта, а сам демонтаж проводит московский подрядчик — «Щербинский лифтостроительный завод». По плану в этом доме работы должны были провести с августа по ноябрь, однако по каким-то причинам срок перенесли.
 
Как объяснил представитель завода, работы закончены уже давно, но готовые лифты никак не запускают из-за отсутствия диспетчерской связи: ее решили сделать по новой схеме через Интернет.
 
 
Вероятно, теперь лифты запустят только в Новом году. 

— На момент трагедии лифты в этом доме не работали. Сейчас по данному факту мы проводим проверку, по ее результатам будет принято соответствующее решение, но мы рассматриваем все версии случившегося, — сообщил руководитель следственного отдела по Лесному Денис Черников.

— Чисто по-мужски, я убил бы тех, кто ответственный за работу лифтов. Терплю только из-за детей, — супруг погибшей сильно переживает настигшее семью горе.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 30.12.2016, 13:15
Тэги: Происшествия, Смерть, Женщины
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