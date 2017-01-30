В Екатеринбурге воры за один день взломали квартиры декана, директора ресторана и предпринимателя

Все квартиры находились в одном доме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

В Екатеринбурге грабители украли деньги и украшения из трех квартир в доме на улице Шейнкмана, 30. Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей, сообщает Life.ru сегодня, 31 января.

Воры обокрали квартиры, принадлежащие состоятельным людям. 140 тысяч рублей грабители вынесли из квартиры декана одного из екатеринбургских вузов, около 10 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 80 тысяч рублей домушники вынесли из квартиры директора ресторана. Еще одной жертвой грабителей стал индивидуальный предприниматель, у которого украли около 25 тысяч рублей

Воры забирали золото и деньги из тайников в квартирах. Двери в жилье они взломали.

Пострадавшие владельцы квартир обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают грабителей.

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