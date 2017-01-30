В Екатеринбурге горит Дворец спорта: на место выехали больше 10 пожарных машин

Ведется эвакуация людей из здания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

В Екатеринбурге в час дня пошел дым из нескольких окон Дворца спорта на Большакова. На тушение съехались больше десяти пожарных машин.

Очевидцы сообщают, что пожарные перекрыли Шейнкмана. На место приехали кареты реанимации и скорой помощи.

— Огонь перебросился на трибуны в зале, загорелись кресла. Помещение сауны находится в подтрибунном пространстве, — отметили очевидцы.

Как уточнили в областном МЧС, сигнал о возгорании поступил в 13.11.

— На площади 120 квадратных метров на втором этаже в помещении фитнес-клуба горит душевая, раздевалка и кресла у ледовой арены на уровне 2-го этажа. Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить пожар и сообщить в пожарную охрану. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом были эвакуированы 205 посетителей и сотрудников, сообщили в МЧС.

По предварительной информации, возгорание началось на втором этаже под трибунами. На втором и третьем этажах Дворца спорта наблюдается сильное задымление. На данный момент площадь пожара составляет более 100 квадратных метров.

В 13.42 пожар в культурно-развлекательном центре удалось локализовать. Тушение пожара продолжается, на месте работают 18 единиц пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.