В Нижнем Тагиле мужчина сжег иномарку соседки, которая громко сигналила по ночам

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017
В Нижнем Тагиле полицейские задержали 43-летнего безработного мужчину с уголовным прошлым, которого подозревают в поджоге иномарки 24-летней соседки, сообщили сегодня, 31 января, в пресс-службе полицейского главка.
Мужчина спалил автомобиль, припаркованный возле дома на улице Высокогорская. В полицию о поджоге сообщила хозяйка машины. Под подозрение сразу попал сосед, у которого недавно был скандал с владелицей иномарки.
Во время дачи показаний мужчина признался в поджоге. Он рассказал, что соседка оставляла машину под его окнами в течение нескольких месяцев. У автомобиля была сломана сигнализация. Из-за этого машина реагировала малейшее движение и мешала ему спать. По словам мужчины, он много раз просил соседку выбрать другое место для парковки, но та его не слушала.
После того, как сигнализация в очередной раз сработала посреди ночи, мужчина принес канистру с бензином, залил его в воздуховоды в районе «дворников», дождался, пока бензин, дошел до моторного отсека, и поджег.
- Стоимость сожженной машины составляет 200 тысяч рублей.
- В отношении соседа пострадавшей девушки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога» (часть 1 статьи 167 УК РФ). По ней ему грозит до 5 лет лишения свободы.