В Нижнем Тагиле мужчина сжег иномарку соседки, которая громко сигналила по ночам

Нервному соседу грозит до 5 лет тюрьмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 43-летнего безработного мужчину с уголовным прошлым, которого подозревают в поджоге иномарки 24-летней соседки, сообщили сегодня, 31 января, в пресс-службе полицейского главка.

Мужчина спалил автомобиль, припаркованный возле дома на улице Высокогорская. В полицию о поджоге сообщила хозяйка машины. Под подозрение сразу попал сосед, у которого недавно был скандал с владелицей иномарки.

Во время дачи показаний мужчина признался в поджоге. Он рассказал, что соседка оставляла машину под его окнами в течение нескольких месяцев. У автомобиля была сломана сигнализация. Из-за этого машина реагировала малейшее движение и мешала ему спать. По словам мужчины, он много раз просил соседку выбрать другое место для парковки, но та его не слушала.

После того, как сигнализация в очередной раз сработала посреди ночи, мужчина принес канистру с бензином, залил его в воздуховоды в районе «дворников», дождался, пока бензин, дошел до моторного отсека, и поджег.