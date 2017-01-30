Им продлят срок: заключенных, избивших сокамерника в Екатеринбурге, признали виновными в его смерти

Мужчины заставляли свою жертву ежемесячно платить по 5 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

Четырех заключенных, которые отбывают наказание в ИК-2 в Екатеринбурге, суд признал виновными в смерти сокамерника, сообщили сегодня, 31 января, в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Двое из четырех заключенных, о которых идет речь, в течение полугода вымогали деньги у сокамерника. Сами мужчины отбывали наказание за хранение наркотиков. Они требовали, чтобы тот перечислял деньги на банковскую карту матери одного из них. При этом они установили фиксированный размер ежемесячных платежей – 5 тысяч рублей.

В какой-то момент заключенный не смог внести очередной платеж. Тогда сокамерники вчетвером (один из них – призер чемпионата Европы по боксу) избили «должника». Побои оказались настолько сильными, что через некоторое время мужчина умер.