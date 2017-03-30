Ночью в Екатеринбурге сгорела «Ауди А8»

Элитная иномарка загорелась в пятом часу утра.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017
В екатеринбургском поселке Горный Щит в ночь на 31 марта на улице Ясной сгорела «Ауди А8», сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожар в поселке начался в пятом часу утра. На площади пять квадратных метров горела «Ауди А8» - огонь охватил моторный отсек и салон машины. На место пожара прибыли три спасателя и одна спецмашина, борьба с огнем длилась больше часа.
Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.
- Стоимость новой «Ауди А8» - от 5,6 миллиона до 9,5 миллиона рублей.
- Рано утром в Екатеринбурге на улице Онежской сгорела квартира на восьмом этаже 11-этажного дома, в пожаре пострадал ее хозяин.
- В ночь на 31 марта в центре Екатеринбурга возле башни «Исеть» произошел крупный пожар - на улице Бориса Ельцина на площади 100 квадратных метров горели строительные вагончики.