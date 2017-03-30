Рецидивиста по кличке Паровоз, зарубившего четырех человек в Монетном, будут судить в Екатеринбурге

Мужчине грозит пожизненное.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

В Свердловский областной суд передали уголовное дело против рецидивиста Юргиса Багауыва по кличке Паровоз, которого обвиняют в убийстве четырех человек в поселке Монетном.

Напомним: преступление было совершено в ночь с 25 на 26 декабря. По версии следствия, накануне вечером Паровоз выпивал со своими знакомыми из Березовского – двумя мужчинами и двумя женщинами. Но в ходе застолья между ними разгорелась ссора, потому что компания не хотела чтобы рецидивист у них надолго задерживался. Затаив обиду, ночью Багауыв зарубил всех четверых найденным в гостиной топором. После чего сбросил тела в подпол и устроил в доме пожар.

Тела убитых нашли при разборе завалов тушившие дом пожарные. Вскоре следователи установили, что в день трагедии в доме находился еще один человек. Его объявили в розыск, разослав его фото дежурным всех отделов полиции. 4 января 2017 года Багауыв был арестован сыщиками Березовского. Выяснилось, что ранее 46-летний мужчина был уже трижды судим за кражи, грабежи и убийство. Последний срок он отбывал в колонии поселка Белый Яр под Тавдой, откуда освободился в 2008 году. С тех пор подрабатывал, где и кем придется.

– В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в полном объеме, – прокомментировали в прокуратуре Свердловской области. – По заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы Багауыв признан вменяемым.