В Екатеринбурге возле башни «Исеть» произошел крупный пожар

На площади 100 квадратных метров горели строительные вагончики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

В Екатеринбурге в ночь на 31 марта рядом с башней «Исеть» на улице Бориса Ельцина загорелся комплекс строительных бытовок, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар начался в 12 часу ночи на территориии строительной площадки «Екатеринбург-Сити». На место ЧП выехали пять спецмашин и 20 пожарных, локализовать возгорание площадью 100 квадратных метров удалось лишь спустя час. Дымом от пожара заволокло близлежащие улицы.