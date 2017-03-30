В Свердловской области прокуратура добивается консервации заброшенной шахты, в которую упал школьник

После случившегося 17-летний подросток провел в больнице 10 дней.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Алапаевская городская прокуратура добивается консервации заброшенной шахты, в которую упал 17-летний школьник.

«Он не делал селфи!»

Напомним: инцидент произошел в начале февраля. Как сообщили в областном управлении МЧС, подросток упал в заброшенную шахту, поскользнувшись на ее краю, когда якобы пытался сфотографировать себя на телефон. Однако старший брат чудом выжившего школьника рассказал корреспонденту НАШЕЙ, что все было не так. По словам мужчины, его 17-летний брат не делал у шахты селфи, а просто шел мимо, возвращаясь с друзьями домой.

– Он не делал селфи на фоне шахты! Он просто оступился, когда проходил мимо шахты, – рассказал НАШЕЙ брат подростка. – Потому что дорожка проходит очень близко к краю, а на часах было около 20:00. Да и там к тому же еще и очень скользко. Пролетел он, как мне кажется, метров 15. Повезло, что основной ствол шахты завален мусором, и брат упал на какой-то выступ.

Упав с 20-метровой высоты, на некоторое время подросток потерял сознание. Очнулся он уже тогда, когда к шахте прибежали рабочие находящейся поблизости пилорамы. Их позвали друзья школьника. Вскоре там были и родители парня. Затем на место ЧП прибыли спасатели, полицейские и врачи скорой помощи. Все это время подросток лежал на уступе, боясь пошевелиться и провалиться еще глубже Когда один из спасателей спустился на веревке вниз и достал подростка из шахты, школьника сразу увезли в алапаевскую больницу.

«Пока на домашнем обучении»

По словам старшего брата парня, сначала были подозрения на переломы ребер. Правда, этот диагноз не подтвердился. Но подросток получил сотрясение мозга и перелом четырех позвонков. В итоге пролежал в больнице в корсете около 10 дней.

– Сейчас он уже дома. Правда, пока на домашнем обучении, – сообщил брат пострадавшего.

После случившегося прокуратура потребовала главу местной администрации устранить допущенные нарушения. В итоге шахту прикрыли деревянным настилом. Но родственники пострадавшего считают, что этого недостаточно.