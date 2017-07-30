«Целовал, обнимал, а потом достал нож»: екатеринбурженка, которую порезал муж прямо в роддоме, рассказала о происшествии

Ни друзья, ни сама женщина не могут понять причин жестокого поступка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

Стали известны подробности инцидента, случившегося в роддоме номер 14 в Екатеринбурге. Напомним, по версии следствия, муж женщины, лежащей на сохранении, ударил ножом свою беременную супругу.

НАШЕЙ удалось установить личность подозреваемого в страшном преступлении и пообщаться с друзьями семьи.

Были знакомы со школы

Мария и Григорий были знакомы еще со школы, учились в параллельных классах. По словам друзей семьи, девушка была влюблена в будущего супруга еще тогда, но встречаться пара начала, когда Григорий попал за решетку.

По нашим данным, мужчина был признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Суд отправил Григория за решетку на 9 лет. Мария начала приезжать к нему на свидания примерно за два года до освобождения. Вскоре после этих свиданий Мария забеременела.

У пары родилась девочка, которую, по словам друзей семьи, Григорий очень любил.

После освобождения Григорий работал на складе кладовщиком.

Никто до конца не понимает, что могло послужить причиной нападения Григория на беременную супругу. Не знает, что стало причиной нападения, и сама Мария.

- Он года три как освободился. Старшую дочку они зачали еще на зоне, на свиданке. Родилась она уже после его выхода. Вроде у них должна была родиться девочка, - рассказал нам друг семьи. - Может он на это разозлился. Слышал еще, что были у них проблемы в семье, но это же не причина нож доставать... Многие говорят, что Маша могла изменить ему, а он подумать, что ребенок не его. Но не могло быть такого. Она не могла изменить ему, была фанатично предана.

Также друг показал нам переписку с самой Марией, где она рассказала, как это было.

- Он пришел, сказал, что скучает без меня, обнимал, целовал. А потом достал нож, - написала женщина.