Жительница Каменска-Уральского откусила подруге мочку уха

Она получила реальный срок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

В Свердловской области вынесли приговор жительнице Каменска-Уральского, которая откусила часть мочки своей подруге. Инцидент произошел еще в октябре 2016 года.

В ходе пьяного застолья две приятельницы поссорились, и одна набросилась на другую, вцепилась зубами в правое ухо и откусила часть мочки. Более того, после этого кусок откушенной плоти оказался в рюмке с водкой.

– Пострадавшей по прибытии в больницу была проведена операция, но пришить часть потерянного уха оказалось невозможно, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Обвиняемая признала свою вину и выплатила подруге 15 000 рублей.

Красногорский районный суд, приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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