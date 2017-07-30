На свердловском водохранилище утонул мужчина

Трагедия произошла в День военно-морского флота.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

В Заречном в День военно-морского флота утонул мужчина.

Местный житель отправился купаться на Белоярское водохранилище вечером 30 июля. На берег он уже не вернулся. По данным местного телеканала "ТВ Заречный", на берегу среди вещей утонувшего осталась тельняшка - не исключено, что мужчина был моряком во время службы в армии и в тот день отмечал праздник.

Личность погибшего устанавливается. Местные жители сообщают в соцсетях, что мужчину звали Валерий Песцов.