Ночью в Юго-Западном ограбили магазин DNS

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017
Ночью с 30 на 31 июля в Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин электроники DNS на улице Амундсена.
– Сообщение в полицию поступило ночью. Преступники украли несколько электронных устройств. Сейчас в магазине подсчитывают ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-группе городского МВД.
- Стоит добавить, что 29 июля в центре Екатеринбурга был ограблен салон связи "Евросеть".
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