В Екатеринбурге спасли пуделя, который надышался угарным газом

Собаке пришлось оказывать первую помощь.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017
Сегодня в Екатеринбурге на улице Бебеля в доме 176а произошел пожар. Горела квартира на втором этаже.
- В квартире №11 горели личные вещи на площади 5 кв. метров - сообщил Константин Хваринков, начальник караула 7-ой пожарной части.
Пожар произошел, по предварительным данным, из-за нарушения правил пожарной безопасности. Этажом выше проводили сварочные работы, они и послужили причиной возгорания.
- В горящей квартире во время пожара находилась собака. Животное сильно надышалось дымом, ему понадобилась помощь. После ее оказания, пудель пришел в себя.