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В Екатеринбурге спасли пуделя, который надышался угарным газом

В Екатеринбурге спасли пуделя, который надышался угарным газом
16+
Фото: СОВА
Собаке пришлось оказывать первую помощь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

Сегодня в Екатеринбурге на улице Бебеля в доме 176а произошел пожар. Горела квартира на втором этаже.

- В квартире №11 горели личные вещи на площади 5 кв. метров - сообщил Константин Хваринков, начальник караула 7-ой пожарной части. 

Пожар произошел, по предварительным данным, из-за нарушения правил пожарной безопасности. Этажом выше проводили сварочные работы, они и послужили причиной возгорания.
  • В горящей квартире во время пожара находилась собака. Животное сильно надышалось дымом, ему понадобилась помощь. После ее оказания, пудель пришел в себя.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 31.07.2017, 20:00
Тэги: МЧС, Пожар, Животные
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