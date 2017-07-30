В Свердловской области два человека погибли на железнодорожных путях

Следователи СК России проводят проверки по обоим случаям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

В пятницу и субботу, 28 и 29 июля, в Свердловской области на железной дороге погибли двое мужчин, сообщили в СУ по транспорту.

В пятницу электричка сбила 60-летнего мужчину на станции Шарташ, который шел слишком близко к двигающемуся поезду. Машинист пытался затормозить, но наезда избежать не удалось. Мужчина тут же умер от полученных травм.

В субботу, 29 июля, на 1854 километре перегона "Косулино-Гагарский" на железнодорожной насыпи нашли тело мужчины 1973 года рождения. Как уточнили в Уральском следственном управлении на транспорте, у погибшего были травмы как после столкновения с поездом.