В Екатеринбурге будут судить банду интернет-продавцов «синтетики»

Обвиняемые два года работали в Свердловской и Челябинской областях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

В Екатеринбурге в суд передали уголовное дело банды, которая торговала синтетическими наркотиками через интернет. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области, среди четырех обвиняемых есть несовершеннолетний.

– По версии следствия, данная организованная группа действовала на территории Свердловской и Челябинской областей с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года. Преступная деятельность задержанных была связана с бесконтактным способом передачи наркотиков ("закладок") через интернет-магазин, – рассказывают в прокуратуре.

Организатор банды создал сайт автоматической продажи наркотиков, на котором были указаны названия наркотиков, их цена и способы оплаты. Для оплаты использовался электронный платежный сервис, исключающий возможность визуального контакта с покупателями. При задержании участников банды полиция нашла около 6 килограммов "синтетики", часть из которой была уже расфасована и подготовлена для продажи.

Продавцам грозит приговор по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети интернет, организованной группой, в особо крупном размере". Еще у двух обвиняемых есть "индивидуальные" статьи: одному вменяют "вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу и в совершение особо тяжкого преступления", другому – "незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети интернет, в значительном размере, организованной группой".

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